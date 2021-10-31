Автор книги «Чарли и шоколадная фабрика» возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

Автор книги &#171;Чарли и шоколадная фабрика&#187; возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей
Рейтинг возглавил писатель Роальд Даль. Фото: скриншот Instagram

Британский писатель Роальд Даль возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей, которых уже нет в живых. Он обогнал Майкла Джексона, который занимал первую строчку последние восемь лет.

Рейтинг с 13 богатейшими умершими знаменитостями опубликован на сайте журнала Forbes. Майкл Джексон был лидером списка с 2013 по 2020 годы.

В этом году его обогнал детский писатель Роальд Даль, написавший повести «Матильда» и «Чарли и шоколадная фабрика». Тот факт, что Даль возглавил рейтинг, связывают с приобретением Netflix прав на организацию его произведений. Сумма сделки составила $684 миллиона.

Второе место у американского певца Принс, доходы которого оцениваются в $120 миллионов. Майкл Джексон замыкает тройку с доходом $75 миллионов.

В список также попали художник-карикатурист Чарльз Шульц, детский писатель Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел), певец Элвис Пресли и другие звезды. У всех не менее $30 миллионов. Последним в рейтинге оказался один из основателей группы The Beatles Джон Леннон с $12 миллионами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трамп впервые за 25 лет не попал в рейтинг богатейших американцев Forbes.

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