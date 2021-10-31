Россиянка назвала привычки, которые выдают соотечественников в США

Российская туристка съездила в США и рассказала, какие вещи выдают россиян в Штатах и считаются позорными.

Путешественница рассказала в своем блоге на «Яндекс.Дзене», что в России люди любят пристально разглядывать незнакомых людей, однако в Америке такое поведение считается неприемлемым. Девушка заметила, что американцы, чтобы избежать подобных ситуаций, сразу отводят взгляд, носят солнцезащитные очки или делают вид, что смотрят что-то в смартфоне.

Россиянка предупредила мужчин, что на пляже в США не стоит носить обтягивающие плавки. Здесь плавки носят только спортсмены и люди нетрадиционной ориентации.

Также туристка рассказала, что американские водители не используют «аварийку» в качестве благодарности на дороге. В Штатах это расценивается как сигнал неисправности с автомобилем, что может сбить с толку других участников движения. Вместо этого женщина порекомендовала высунуть руку из окна.

Кроме того, россияне выдают себя способом парковки. В США водители паркуются только передним бампером к бордюру, чтобы был доступ к багажнику.

Она добавила, что у американцев считается дурным тоном оставлять официантам небольшие чаевые. Если посетитель оставит на «чай» меньше 20% от суммы заказа, то персонал может воспринять это как недовольство обслуживанием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что турист из России не доволен своим отдыхом в Крыму.