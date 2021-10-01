Турист из России не доволен своим отдыхом в Крыму

Турист из России не доволен своим отдыхом в Крыму
Турист из России не доволен своим отдыхом в Крыму. Фото: Baltphoto

Посетив Крым, турист из России поделился такой фразой как «до Турции еще как до Луны». Он рассказал о своих наблюдениях об увиденном в путешествии на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина столкнулся с «разрухой и убогостью», он считает, что благоустройство в небольших курортных поселках, которые он успел увидеть, сравнимо с постсоветской эпохой. Цены на жилье, как следует из рассказа путешественника, слишком высокие, дороги разбиты, а дома с заборами не отличаются своей новизной.

Уровень сервиса также не удовлетворил путешественника, где за сутки в гостевом доме с удобствами на улице необходимо заплатить 1000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на северо-западе Крымского полуострова зафиксировали массовую гибель птиц, в которой специалисты разбираются и принимают меры для локализации очага заболевания.

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