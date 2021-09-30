В Крыму произошла массовая гибель птиц

В Крыму произошла массовая гибель птиц
Массовой гибели подверглись несколько видов птиц на озере Сиваш. Фото: unsplash

На северо-западе Крымского полуострова зафиксировали массовую гибель птиц. Специалисты принимают меры для локализации очага заболевания.

Глава регионального комитета Валерия Иванова сообщила, что ведомство совместно с Россельхознадзором работают над предотвращением распространения заболевания. Присутствует риск передачи инфекции на домашнюю птицу Ленинского района. Информации о причинах произошедшего пока нет, передает РИА Новости.

Массовой гибели подверглись несколько видов птиц на озере Сиваш. Специалисты выяснили, что погибли порядка 7 тысяч черношейных поганок, около 300 уток-пеганок и 300 морских голубков. Также погибли степные чайки и большие поганки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Крыму возбудили уголовное дело после того, как тигр в сафари-парке откусил палец ребенку.

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