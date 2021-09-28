В Крыму возбудили уголовное дело после того, как тигр в сафари-парке откусил палец ребенку

Даже если хищное животное находится не в дикой природе и отделен от людей защитным сооружением, контакт с ним остается опасным для жизни. Фото: Pixabay

Даже если хищное животное находится не в дикой природе и отделен от людей защитным сооружением, контакт с ним остается опасным для жизни. Фото: Pixabay

В сафари-парке «Тайган» в Крыму тигр напал на годовалого ребенка — хищник откусил мальчику палец. Следователи Республики Крым завели уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

О возбуждении уголовного дела в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю сообщили во вторник, 28 сентября. По предварительным данным, правоохранители усмотрели в ситуации признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как установили следователи, 26 сентября годовалый малыш, гуляя вместе с мамой по территории парка львов «Тайган», оказался в непосредственной близости к хищнику и «получил повреждение, повлекшее ампутацию пальца руки». Известно, что 22-летняя мать малыша поднесла его вплотную к клетке, а может быть, даже перенесла через ограждение. Видимо, это спровоцировало агрессию со стороны животного.

На данный момент ребенок с матерью находится в больнице, а следователи продолжают проверять действия персонала парка: порядок оказания медпомощи после ЧП и обеспечение мер безопасности. Правоохранители изучат и действия матери — они оценят соблюдение прав ребенка родителями. В самом «Тайгане» инцидент пока не комментировали.

Добавим, что это не первое скандальное происшествие на территории сафари-парка. В 2018 году местный лев напал на посетительницу — парк едва не закрылся, но в итоге продолжил работу. «Тайган» — территория площадью 32 гектара в Белогорском районе Крыма, где свободно проживают около 60 львов, среди которые редкие белые особи. Помимо сафари-парка, в «Тайгане» есть стационарный и детский контактный зоопарки.