Самолет до Нижнего Новгорода в Пулково задержали почти на 10 часов

В понедельник, 1 ноября, один внутренний рейс покинет петербургский аэропорт Пулково с 10-часовой задержкой.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

В Пулково придется посидеть пассажирам рейса EO 1282, который обслуживает авиакомпания «Pegas Fly». Самолет задерживают почти на 10 часов — рейс отправится не в 4:50, а в 14:20.

Остальные рейсы вылетят по расписанию. Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиры Пулково пожаловались на долгое ожидание багажа. По словам пользователей, много людей ждут получения своих сумок и чемоданов в аэропорту длительное время. На кадрах видно, что в помещении из-за ожидания скопилось много людей.