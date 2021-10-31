«Более часа»: пассажиры Пулково пожаловались на долгое ожидание багажа

&#171;Более часа&#187;: пассажиры Пулково пожаловались на долгое ожидание багажа
Пассажиры ожидают свой багаж в Пулково. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербуг" соцсети "ВКонтакте"

Жители Петербурга пожаловались на долгую выдачу багажа в аэропорту Пулково. Время ожидания может составить более часа.

Об этом стало известно сегодня утром, 31 октября. Подробностями горожане поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Ожидание багажа более часа. Везде столько народу», — написал автор записи.

По словам пользователей, много людей ждут получения своих сумок и чемоданов в аэропорту длительное время. На кадрах видно, что в помещении из-за ожидания скопилось много людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины этого не указываются.

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