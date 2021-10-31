В Пулково в воскресенье задержан один авиарейс

В Пулково в воскресенье задержан один авиарейс
В Пулково задержали один рейс . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины этого не указываются.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 октября. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты в Нижний Новгород. Об этом сообщается на официальном сайте аэровокзала.

Задерживается рейс EO 1282. Самолет обслуживает авиакомпания Pegas Fly. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 20:25, но время вылета сдвинули на 3:25. Причины задержки рейса не уточняются.

В настоящее время осуществляется посадка на рейс FV 6331. Вылет самолета авиакомпании «России» в Самару назначен на 7:40.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран, сообщает Оперштаб.

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