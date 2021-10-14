Возобновлено авиационное сообщение еще с четырьмя странами

Возобновлено авиационное сообщение еще с четырьмя странами
Главное условие для вылетающие в эти страны - это вакцинация от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран, сообщает Оперштаб.

Будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, где восстановлены международные полеты, в пункты Египта. Это города Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Отмечается, с 9 ноября этого года восстановится взаимное регулярное авиасообщение еще с рядом государств: Нидерланды, Швеция, Норвегия, Словения, Иран, Оман, Тунис, Таиланд и Багамы. В числе требований — вакцинация от COVID, которую должны пройти российские граждане, вылетающие в эти страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, на ноябрьские каникулы россияне полетят в столицу страны, Северную столицу и Сочи. Так, 88% бронирований с 4 по 7 ноября приходится на внутренние авиаперелеты, 12% — на зарубежные.

авиаперелеты авиасообщение вакцинация международное авиасообщение оперштаб


 

Новости партнеров
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Школьникам Ленобласти продлили каникулы из-за распространения коронавируса
Школьникам Ленобласти продлили каникулы из-за распространения коронавируса
Завод молочных продуктов «Лосево» приостановил работу в Ленобласти
Завод молочных продуктов «Лосево» приостановил работу в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Возобновлено авиационное сообщение еще с четырьмя странами
Метрополитен Петербурга ищет подрядчика на обработку станций «холодным ...
Ковид с нами навсегда? В России зафиксировали рекорд по смертям от коронавируса
Новая транспортная модель Петербурга: ретротрамваи и ИТ-технологии
Ужесточение ограничений и переполненная детская инфекционка: что известно о ...
За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на 12 миллионов
В Кремле назвали условие перехода к жестким мерам по COVID-19
Ясновидящая о смерти актера Большого театра: «Находился под действием черных сил»