На ноябрьские праздники россияне полетят в обе столицы и Сочи

Средняя цена авиаперелета по России снизилась за год с 6 808 до 6 289 рублей. Фото: pixabay

Средняя цена авиаперелета по России снизилась за год с 6 808 до 6 289 рублей. Фото: pixabay

Средний чек за авиаперелет в Петербург обойдется дороже, чем в Москву на 374 рубля, сообщает Туту.ру.

Так, средняя цена билета на самолет в одну сторону в московском направлении обойдется в 5 тыс. 430 рублей, а в Северную столицу – 5 тыс. 804 рубля. При этом из числа купивших билеты на даты с 4 по 7 ноября в столицу России отправится 20% отдыхающих, а в Петербург – 12,8%. В Сочи при цене билета в 4 тыс. 531 рубль планирует отдохнуть 8,3% сограждан.

Согласно опросу, 88% бронирований распространяются на внутренние авиаперелеты, 12% — на зарубежные. Для сравнения в 2020 году за границу покупали билеты менее 5%.

В топ-10 авианаправлений по стране вошли: Калининград (6,4%), Минеральные Воды (4,5), Симферополь (4,3), Краснодар (3,3), Екатеринбург (2,7), Казань (2,4) и Ростов-на-Дону (2,2).

Аналитики отмечают, что средний чек перелета по России за год подешевел с 6 808 до 6 289 рублей. Сходная тенденция в зарубежном направлении, там чек снизился с 15 тыс. 300 до 12 тыс. 128 рублей. Самые популярные страны ближнего зарубежья будущего месяца — Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Молдавия и Казахстан. На эти пять стран приходится около 35% всех забронированных авиабилетов.

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