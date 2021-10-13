Петербург признан лучшим городом по версии журнала GQ

Петербург признан лучшим городом по версии журнала GQ
Северная столица получила еще две награды. Фото: gov.spb.ru

Петербург получил туристическую награду GQ TravelAwards в номинации «Лучший город».

Лауреатов наградили в Москве 12 октября. За звание «Лучший город» также боролись столица России и Казань.

Губернатор города Александр Беглов назвал эту награду заслуженной. По его словам, Петербург был и остается мировым туристическим центром.

Северная столица получила еще две награды, сообщили в Смольном. В категории «Лучший бар при отеле» стал бар Xander при отеле Four Seasons Hotel Lion Palace. В номинации «Лучший спа при отеле» победил Mandara Spa при отеле Lotte.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге разведут Дворцовый и Благовещенский мосты в связи с мероприятиями, которые состоятся ко Всемирному дню туризма.

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