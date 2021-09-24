День туризма разведет Дворцовый и Благовещенский мосты

Дворцовый мост будет разведен с 13:55 до 14:15. Фото: СПб ГУП «Мостотрест»

Дворцовый мост будет разведен с 13:55 до 14:15. Фото: СПб ГУП «Мостотрест»

В Петербурге разведут Дворцовый и Благовещенский мосты в связи с мероприятиями, которые состоятся ко Всемирному дню туризма.

Так, в субботу, 25 сентября, под переправами пройдет торжественный парад судов. Об этом рассказывает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Благовещенский мост будет разведен с 13:25 и до 13:50. Движение транспортных средств и пешеходов закроют с 13:20 до 13:55.

Дворцовый же мост разведут с 13:55 до 14:15. Водителей ждут ограничения с 13:50 и до 14:20.

Горожан просят заранее планировать свои маршруты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице вскоре будут введены ограничения движения по нескольким участкам дорог, в том числе и по Кантемировскому мосту.