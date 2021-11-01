В Выборгском районе из-за ремонта путей ограничивается движение на месяц

В Выборгском районе Петербурга начался ремонт трамвайных путей на улице Смолячкова от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта.

В связи с началом работ по ремонту трамвайных путей на улице Смолячкова демонтируются старые рельсы трамвайных путей на участке от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Новые трамвайные пути специалисты АО «НиК» планируют проложить до мая 2022 года. Кроме того должна завершиться работа по устройству зон посадочных площадок и замена асфальтобетонного покрытия на прилегающей проезжей части.

С 30 октября по 30 ноября в связи с производством работ ограничивается движение транспорта по улице Смолячкова от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за строительства газопровода с 30 по 31 октября и с 6 по 7 ноября также ограничивается движение по Большой Пушкарской улице от улицы Ленина до улицы Подковырова.