Драка на ножах: петербуржец сообщил о стычке приемных сыновей

На улице Коли Томчака произошла драка между братьями. Фото: Google Maps

На улице Коли Томчака произошла драка между братьями. Фото: Google Maps

В Московском районе Петербурга произошла стычка между братьями. Конфликт закончился госпитализацией одного из мужчин.

Как стало известно Gazeta.SPb, 30 октября в полицию обратился 59-летний мужчина. Он рассказал, что в квартире на улице Коли Томчака, 11 произошла стычка между его приёмными сыновьями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки один из оппонентов получил ножевое ранение.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила 35-летнего мужчину с колото-резаным проникающим ранением живота. Его пришлось госпитализировать в больницу. С места случившегося изъяли два ножа.

Вскоре был задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения. Им оказался 31-летний брат пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело.

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