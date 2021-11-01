Драка на ножах: петербуржец сообщил о стычке приемных сыновей

Драка на ножах: петербуржец сообщил о стычке приемных сыновей
На улице Коли Томчака произошла драка между братьями. Фото: Google Maps

В Московском районе Петербурга произошла стычка между братьями. Конфликт закончился госпитализацией одного из мужчин.

Как стало известно Gazeta.SPb, 30 октября в полицию обратился 59-летний мужчина. Он рассказал, что в квартире на улице Коли Томчака, 11 произошла стычка между его приёмными сыновьями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки один из оппонентов получил ножевое ранение.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила 35-летнего мужчину с колото-резаным проникающим ранением живота. Его пришлось госпитализировать в больницу. С места случившегося изъяли два ножа.

Вскоре был задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения. Им оказался 31-летний брат пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разбойники со скалкой и ножом напали на продуктовый магазин в Горелово.

московский район новости СПб ножевое ранение приемные братья происшествие улица Коли Томчака


 

Новости партнеров
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Драка на ножах: петербуржец сообщил о стычке приемных сыновей
На проспекте Ветеранов заработал новый светофор
Ленобласти пообещали вторник без дождей и +9 градусов
В России коронавирусом заболели еще 40,4 тыс. человек
2 ноября в Петербурге обещают облачную погоду без дождей
В первый ноябрьский день улицы Петербурга убирают более 1000 дворников
В Петербурге COVID заболело еще 3 250 человек
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 385 человек