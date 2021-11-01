Под Тосно из леса вывели 79-летнюю пенсионерку

Женщина потерялась ранним утром, на ее поиски ушло около часа.

В Тосненском районе Ленинградской области сегодня, 1 ноября, разыскивали 79-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

Пожилая женщина ушла из деревни Тарасово около семи часов утра. Она заходила на болота со стороны деревни Мельница, после чего о ее местонахождении не было ничего известно. Знакомые пенсионерки волновались за нее, поэтому вызвали поисково-спасательный отряд. Им потребовалось около часа, чтобы найти пожилую женщину и вывести ее из леса.

Кажется, женщина в полном порядке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель, сбивший пенсионерку на Подвойского, получил условный срок. Женщина в результате инцидента получила тяжелые травмы.