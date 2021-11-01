Смольный отобрал у музыкантов разрешения на уличные концерты

Смольный отобрал у музыкантов разрешения на уличные концерты
Власти не могут контролировать количество зрителей на таких выступлениях. Фото: unsplash

Городские власти лишили уличных музыкантов выданных ранее согласований на выступления.

Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на петербургский комитет по культуре. В пресс-службе ведомства заявили, что выданные разрешения на уличные концерты отозвали для того, чтобы избежать массового скопления людей. Как отмечают в комитете, власти не могут контролировать количество зрителей на таких выступлениях.

В Смольном уточнили, что всего в нерабочие дни комитет выдал около 10 согласований на выступления при условии, что число зрителей не будет превышать 40 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иностранцы смогут посетить музеи, подконтрольные Минкультуры, с ПРЦ-тестом. Пускать иностранцев в музеи и театры будут по результатам ПРЦ-исследований. Важно, чтобы тест был сделан за сутки до посещения учреждения.

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Смольный отобрал у музыкантов разрешения на уличные концерты
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