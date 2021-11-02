Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой у побережья Китая

Подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой, которая не была отмечена на карте. Фото: Pixabay

Подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой, которая не была отмечена на карте. Фото: Pixabay

Неизвестным объектом, вызвавшим ЧП с американской атомной субмариной в Южно-Китайском море, оказалась подводная гора.

Об этом сообщает портал института ВМС США USNI News. В ходе расследования удалось установить, что подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой, которая не была отмечена на карте. Результаты расследования направят командующему Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралу Карлу Томасу. Он определит, есть ли необходимость в привлечении к ответственности.

Американская подлодка совершила столкновение с подводной горой во время погружения. В результате ЧП у USS Connecticut оказались повреждены носовые балластные цистерны. Ядерная силовая установка подлодки не пострадала. В данное время с кораблем все в порядке, он в работоспособном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американская подлодка «Коннектикут» столкнулась с неизвестным предметом под водой.