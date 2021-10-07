Американская подлодка «Коннектикут» столкнулась с каким-то неизвестным предметом под водой

Американская подлодка «Коннектикут» столкнулась с каким-то неизвестным предметом под водой
В неизвестном предмете в Южно-Китайском море не опознана другая подводная лодка. Фото: pixabay

Инцидент произошел в Южно-Китайском море, 11 моряков получили ранения разной степени тяжести, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание ВМС США «USNI News».

Ведомственное издание сообщает, что сейчас атомная подводная лодка остается в стабильном состоянии. Сам инцидент произошел на прошлой неделе, 11 членов экипажа имеют ранения легкой и средней тяжести, сообщает капитан Тихоокеанского флота США.

Отмечается, что USS Connecticut (SSN-22) класса Seawolf – это быстроходная атомная подводная лодка. В данное время с кораблем все в порядке, он в работоспособном состоянии, ядерная силовая установка также не пострадала. Жизням американских моряков экипажа «Коннектикут» ничто не угрожает.

Подлодка перешла в надводный режим передвижения и держит путь на Гуам, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Сачкова, которая женщина адресовала президенту РФ. Пресс-секретарь главы государства понимает переживания матери о сыне, против которого выдвинуто обвинение в госизмене.

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