Американская подлодка «Коннектикут» столкнулась с каким-то неизвестным предметом под водой

Инцидент произошел в Южно-Китайском море, 11 моряков получили ранения разной степени тяжести, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание ВМС США «USNI News».
Ведомственное издание сообщает, что сейчас атомная подводная лодка остается в стабильном состоянии. Сам инцидент произошел на прошлой неделе, 11 членов экипажа имеют ранения легкой и средней тяжести, сообщает капитан Тихоокеанского флота США.
Отмечается, что USS Connecticut (SSN-22) класса Seawolf – это быстроходная атомная подводная лодка. В данное время с кораблем все в порядке, он в работоспособном состоянии, ядерная силовая установка также не пострадала. Жизням американских моряков экипажа «Коннектикут» ничто не угрожает.
Подлодка перешла в надводный режим передвижения и держит путь на Гуам, говорится в сообщении.
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