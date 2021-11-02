IPhone и Apple Watch получат функцию автоматического вызова помощи при ДТП

Apple уже тестировала данную функцию в 2020 году для сбора сведений. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Apple уже тестировала данную функцию в 2020 году для сбора сведений. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

IPhone и Apple Watch смогут автоматически связываться со службой экстренной помощи (911), если пользователь гаджета попал в аварию.

Американская Apple Inc намерена внедрить функцию автоматического распознавания дорожных происшествий. Новую технологию планируют запустить на устройствах Apple в 2022 году.

Как сообщил The Wall Street Journal, если устройства обнаружат аварию, используя встроенные датчики движения, они смогут самостоятельно звонить в экстренные службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple выпустила салфетку для экрана за 1990 рублей. В описании говорится, что аксессуар сделан из мягкого неабразивного материала.