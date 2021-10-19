Apple выпустила салфетку для экрана за 1990 рублей

На официальном сайте Apple салфетку можно купить за 1990 рублей. Фото: скриншот сайта Apple

На официальном сайте Apple салфетку можно купить за 1990 рублей. Фото: скриншот сайта Apple

Американская компания Apple представила новый продукт — специальную салфетку для очистки дисплея. Россияне смогут ее купить за 1990 рублей.

Салфетку для экрана представили на сайте компании. В описании говорится, что аксессуар сделан из мягкого неабразивного материала. Разработчики утверждают, что салфетка сможет быстро и качественно очистить дисплей любого девайса Apple. Она подойдет и для экрана из стекла с нанотекстурой.

Также компания указала список совместимых устройств для этой салфетки. Примечательно, что в него включили все модели iPad, MacBook Pro, Apple Watch и iPod, но старых iPhone (до «шестерки») там нет — только относительно новые.

На официальном сайте Apple салфетку можно купить за 1990 рублей. Срок доставки покупателю составит 1-2 недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple презентовала обновленные ноутбуки MacBook Pro.