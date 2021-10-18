Apple презентовала обновленные ноутбуки MacBook Pro

Apple презентовала обновленные ноутбуки MacBook Pro
Новые модели MacBook Pro представлены в двух версиях - с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. Фото: Apple

Американская компания Apple провела презентацию, на которой представила обновленные модели своего ноутбука MacBook Pro.

Новые модели MacBook Pro представлены в двух версиях — с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. В верхнюю часть экрана добавили блок с камерой, как у смартфонов iPhone и планшетов iPad. Разработчики решили вернуть магнитную систему зарядки

MagSafe, которой не было в предыдущем поколении ноутбуков. При этом сенсорную панель Touch Bar убрали, заменив ее на полноразмерные клавиши управления.

Новинки получили передовые процессоры M1 Pro и M1 Max, созданные компанией. В зависимости от комплектации в ноутбуках будет до 64 гб оперативной памяти, а объем встроенной памяти может увеличен до 8 тбайт. Производители заверяют, что аккумулятор может обеспечить до 21 часа беспрерывной работы.

MacBook Pro с 14-дюймовым экраном будет продаваться по цене от $1 999, с 16-дюймовым — от $2 499. Предварительный заказ уже открылся, поставки обещают не раньше 26 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple перестала продавать две популярные модели iPhone.

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