Приставы помогли петербуржцу взыскать миллион за сгоревший на стоянке самосвал

Приставы помогли петербуржцу взыскать миллион за сгоревший на стоянке самосвал
Судебные приставы помогли мужчине. Фото: ГУФССП РФ по Петербургу

Судебные приставы Петербурга помогли жителю города получить денежные средства в размере одного миллион рублей за сгоревший самосвал. Средство было уничтожено в результате поджога на открытой автостоянке.

Указанную сумму взыскал Невский районный суд. Должник — владелец автостоянки. В декабре 2016 года между мужчинами был заключен договор о предоставлении места для стоянки грузового транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов города, транспорт пострадал в результате поджога неизвестным, который пробрался на стоянку среди ночи и поджог 8 машин. После случившегося владелец автостоянки в добровольном порядке выплачивать компенсацию отказался.

В рамках исполнения судебного решения в отношении компании было вынесено постановление о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. После данной меры организация решила расплатиться с бывшим клиентом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы Петербурга помогли взыскателям получить свыше 26,7 млрд рублей.

новости СПб самосвал служба судебных приставов


 

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