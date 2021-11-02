Приставы помогли петербуржцу взыскать миллион за сгоревший на стоянке самосвал

Судебные приставы Петербурга помогли жителю города получить денежные средства в размере одного миллион рублей за сгоревший самосвал. Средство было уничтожено в результате поджога на открытой автостоянке.

Указанную сумму взыскал Невский районный суд. Должник — владелец автостоянки. В декабре 2016 года между мужчинами был заключен договор о предоставлении места для стоянки грузового транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов города, транспорт пострадал в результате поджога неизвестным, который пробрался на стоянку среди ночи и поджог 8 машин. После случившегося владелец автостоянки в добровольном порядке выплачивать компенсацию отказался.

В рамках исполнения судебного решения в отношении компании было вынесено постановление о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. После данной меры организация решила расплатиться с бывшим клиентом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы Петербурга помогли взыскателям получить свыше 26,7 млрд рублей.