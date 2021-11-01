Судебные приставы Петербурга помогли взыскателям получить свыше 26,7 млрд рублей

За прошедшие 9 месяцев судебные приставы Северной столицы помогли гражданам взыскать более 26,7 миллиардов рублей.
Главное управление ФССП России по Петербургу в День судебного пристава информирует об итогах деятельности ведомства.
В результате 2,2 млн исполнительных производств были взысканы и перечислены 26,7 миллиардов рублей. В том числе, по заработной плате ( 351,5 млн), по алиментным платежам (577 млн), в пользу организаций ТЭК (170 млн), по налоговым платежам (7,7 млрд), по административным штрафам, наложенным ГИБДД (245 млн), по жилищно-коммунальным услугам (1,6 млрд).
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы взыскали с 200 жителей Петербурга миллион рублей за нанесение побоев.