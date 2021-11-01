Судебные приставы Петербурга помогли взыскателям получить свыше 26,7 млрд рублей

При исполнении исполнительных документов особое внимание уделялось социально- значимым производствам, в первую очередь, по взысканию алиментных платежей. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

При исполнении исполнительных документов особое внимание уделялось социально- значимым производствам, в первую очередь, по взысканию алиментных платежей. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

За прошедшие 9 месяцев судебные приставы Северной столицы помогли гражданам взыскать более 26,7 миллиардов рублей.

Главное управление ФССП России по Петербургу в День судебного пристава информирует об итогах деятельности ведомства.

В результате 2,2 млн исполнительных производств были взысканы и перечислены 26,7 миллиардов рублей. В том числе, по заработной плате ( 351,5 млн), по алиментным платежам (577 млн), в пользу организаций ТЭК (170 млн), по налоговым платежам (7,7 млрд), по административным штрафам, наложенным ГИБДД (245 млн), по жилищно-коммунальным услугам (1,6 млрд).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы взыскали с 200 жителей Петербурга миллион рублей за нанесение побоев.