Приставы взыскали с 200 жителей Петербурга миллион рублей за нанесение побоев

Приставы взыскали с 200 жителей Петербурга миллион рублей за нанесение побоев
Судебные приставы. Фото: Главное управление ФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Петербурга взыскали административный штраф с уроженца Таджикистана за драку с соседом по коммунальной квартире.

Всего с начала года 204 жителя города были привлечены к ответственности за нанесение побоев, сообщили в пресс-службе ФССП.

Ранее суд оштрафовал на 5 тыс. рублей 51-летнего уроженца Таджикистана. Мужчина начал драку с соседом, который поздно вечером открыл ему дверь их общей квартиры на улице Наставников. Нарушитель избил своего соседа. Однако должник так своей вины не признал. Тогда пришлось вмешаться судебным приставам. Они возбудили исполнительное производство, уведомив об этом должника, в итоге задолженность были списана с банковского счета в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 22-летний работник ресторана сети быстрого питания нанес несовершеннолетнему посетителю множественные побои.

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