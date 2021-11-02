Петербургские курьеры Delivery Club требуют улучшения условий труда

Петербургские курьеры Delivery Club требуют улучшения условий труда
Курьеры готовы бастовать, если им не пойдут на встречу. Фото: скриншот Вконтакте

Пешие и автомобильные курьеры одинаково недовольны некоторыми условиями.

Петербургские курьеры сервиса по доставке продуктов Delivery Club объявили забастовку после введения новых правил. Они требуют руководство прислушаться к их претензиям и улучшить условия труда. Своим недовольством пешие и автомобильные курьеры сервиса поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Профсоюз «КУРЬЕР».

Сотрудники компании отметили, что введенные правила кажутся им слишком жесткими. При этом начальство не собирается никак поощрять своих сотрудников. Курьеры отмечают, что их довольно часто отправляют в другие районы и при этом отказываются компенсировать расходы на бензин. Также курьерам не нравятся введенные штрафы и массовые увольнения коллег.

Доставщики надеются, что им в том числе поднимут зарплату – ведь грядет зима. На данный момент к забастовке готовы присоединиться более 700 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за скорого введения QR-кодов вырос спрос на курьеров и удаленку. За время второй и начала третьей недели октября в Петербурге было размещено в 3 раза больше вакансий, чем за первую неделю месяца.

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