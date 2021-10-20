HH: Из-за скорого введения QR-кодов вырос спрос на курьеров и удаленку

В Северной столице из-за скоро введения QR-кодов в регионах за последние пять рабочих дней заметно вырос спрос на курьеров по сравнению с первой неделей октября. Фото: pixabay.com

В Северной столице из-за скоро введения QR-кодов в регионах за последние пять рабочих дней заметно вырос спрос на курьеров по сравнению с первой неделей октября. Фото: pixabay.com

В Северной столице из-за скоро введения QR-кодов в регионах за последние пять рабочих дней заметно вырос спрос на курьеров по сравнению с первой неделей октября. Еще одна тенденция, сообщают аналитики сайта для поиска работы hh.ru, — это рост вакансий с удаленным форматом работы.

С 1 ноября во многих регионах будут введены QR-коды во многих регионах, и в связи с этим спрос на курьеров стал расти. За время второй и начала третьей недели октября в Петербурге было размещено в 3 раза больше вакансий, чем за первую неделю месяца. В 64% случаев эти предложения связаны с доставкой еды и непродовольственных товаров, когда работники требуются на полный рабочий день. При этом в среднем зарплата варьируется от 70 000–75 000 рублей.

Спрос на удаленные вакансии также поднялся. Только за последние 5 рабочих дней на этой недели для соискателей Петербурга было опубликовано почти 4 тысячи предложений.

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