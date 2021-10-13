В Северной столице привьют 80% таксистов и курьеров

В Северной столице привьют 80% таксистов и курьеров
Роспотребнадзор поручил привить в Петербурге 80% таксистов, курьеров, доставщиков, работников общепита, гостиничного бизнеса. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор подписал соответствующее постановление, касающееся 80% сотрудников разных сфер, сообщает 78.ru.

Федеральная служба дала поручение начальникам отделов своего управления о вакцинации не менее 80% работников сфер деятельности. Это в первую очередь госслужащие, работники здравоохранения, образовательных учреждений, соцзащиты и МФЦ. Постановление также затронет курьеров, доставщиков, общепита, таксистов, представителей транспорта, гостиничного бизнеса, бытовых услуг и салонов красоты. Кроме того, прививки станут обязательны для театров, кинотеатров, филармоний и концертных залов.

Установлены сроки, в которые необходимо пройти вакцинацию. Так, к 15 ноября работодатели должны проследить, чтобы сотрудники организаций привились первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. До 15 декабря 80% работников вышеперечисленных сфер — вторым компонентом.

Причиной таких решительных мер стал рост заболевания коронавирусной инфекцией, который за пять последних недель увеличислся с 10 до 27%, говорится в сообщении Роспотребнадзора по Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Минздрав России разрешил Центру имени Гамалеи проведение клинических испытаний назальной вакцины «Спутник V».

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