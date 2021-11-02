В Петроградском районе Убер, Солярис и Лада собрали «паровозик»

В Петроградском районе Убер, Солярис и Лада собрали "паровозик". Фото: группа ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петроградском районе Убер, Солярис и Лада собрали "паровозик". Фото: группа ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге на повороте с Каменноостровского на улицу Куйбышева столкнулись три автомобиля подряд.

В Петроградском районе Петербурга на повороте с Каменноостровского на улицу Куйбышева произошло столкновение трех машин, в результате чего образовался «паровозик».

В группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в 23:36 2 ноября очевидцы сообщили, что такси Убер, легковушка Солярис и легковушка Лада Калина Спорт устроили Паровозик на повороте с Каменноостровского на Куйбышева. По предварительной информации никто не пострадал.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в результате столкновения двух машин на Мурманском шоссе скончалась девушка. Второго ноября, около 20:10 произошло столкновение двух автомобилей марок Volkswagen Polo и Mitsubishi Outlander. Машины столкнулись лоб в лоб, что стало причиной смерти одной из участниц ДТП.