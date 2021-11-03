Массовые мероприятия в школах останутся под запретом до 2024 года

Массовые мероприятия в школах останутся под запретом до 2024 года
Правила продлили до 1 января 2024 года. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Роспотребнадзор продлил до 2024 года действие санитарных правил по работе школ в условиях коронавирусной пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 3 ноября. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовых актов.

В частности, ведомство продлило действие запрета на массовые мероприятия в российских школах до 1 января 2024 года.

Также за каждым классом по-прежнему будет закреплен один отдельный кабинет, где будут проводиться уроки по всем предметам. При составлении расписаний и перемен будет учитываться необходимость свести контакты между учениками к минимуму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле ответили на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России. Песков подчеркнул, что если власти примут решение о продлении «каникул», то общественность будет предупреждена об этом.

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