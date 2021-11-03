Петербуржцы смогут получить QR-код по тесту на антитела

Чтобы получить электронный сертификат, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Фото: Gazeta.SPb

Чтобы получить электронный сертификат, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Фото: Gazeta.SPb

В Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что неофициально переболевшие коронавирусом горожане тоже могут получить QR-код.

Глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что петербуржцы, которые переболели ковидом в последние полгода, но не обращались за медицинской помощью, имеют право на получение QR-кода при условии, что смогут доказать наличие иммунитета. Для этого потребуется положительный результат ПЦР-теста или тест на антитела.

Чтобы получить электронный сертификат, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства для внесения данных на специальный ресурс для учета переболевших.

«Предоставленные документы будут рассмотрены врачебной комиссией, а их подлинность проверена путем запроса в медицинские учреждения и лаборатории, где обследовался и лечился пациент», — подчеркнул Лисовец.

Так горожане смогут получить QR-код. Уровень антител при этом учитываться не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава считает, что люди, неофициально переболевшие коронавирусом, не должны получать QR-код.