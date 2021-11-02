Эксперт Минздрава: люди, неофициально переболевшие коронавирусом, не должны получать QR-код

Эксперт Минздрава: люди, неофициально переболевшие коронавирусом, не должны получать QR-код
Люди, неофициально переболевшие коронавирусом, не должны получать QR-код. Фото: pexels

Люди, у которых официально не был подтвержден коронавирус, могут остаться без QR-кода на посещение общественных мест.

Возможное заболевание коронавирусной инфекцией не является должным основанием для выдачи QR-кода. Если возможный коронавирус не был подтвержден в медицинском учреждении, то люди, которые подозревали у себя COVID-19 не могут счиатться переболевшими. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова.

«К сожалению, я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды и так далее. Но эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно. Перенесшими ковид принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено — они имеют иммунитет», — утверждает Чуланов.

Отмечается, что люди, которые даже официально переболели коронавирусом, должны вакцинироваться от COVID-19 спустя полгода после заболевания. Также проходит процедура повторной вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал не верить тем, кто распространяет мифы о вреде вакцинации от коронавируса. По мнению Мясникова, натсроения против вакцинирования — это «вопиющая безграмотность и словоблудие».

QR-код вакцинация Владимир Чуланов коронавирус минздрав Россия


 

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