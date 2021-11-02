Доктор Мясников: не стоит верить в теории противников вакцинации от COVID-19

По мнению Мясникова, не стоит верить в теории противников вакцинации от COViD-19. Скриншот: Youtube

По мнению Мясникова, не стоит верить в теории противников вакцинации от COViD-19. Скриншот: Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не верить тем, кто распространяет мифы о вреде вакцинации от коронавируса.

В своем Telegram-канале Александр Мясников высказался о противниках вакцинации. Он подчеркнул, что все доводы против прививок — это «вопиющая безграмотность и словоблудие». При этом врач отметил, что многие верят во вред вакцин и поэтому не хотят прививаться.

По словам Мясникова, на сегодняшний день ученые в 61 стране разрабатывают еще 155 новых вакцин от коронавируса. Врач отмечает, что заниматься этим по глупости или от безделья эксперты не стали бы, если бы вакцина и правда приносила бы вред.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Северной столицы напомнил, что в городе созданы все условия для увеличения числа привившихся граждан, осталось только разбудить желание петербуржцев. По мнению губернатора Петербурга, нерабочие дни были созданы с целью вакцинации населения.