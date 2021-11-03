Петербургские школьники вернутся на очное обучение с 8 ноября

Школьники вернутся к очным урокам сразу после праздничных дней, с 8 ноября. Решение о переводе детей на дистанционное обучение не принималось

Об этом сообщает петербургский комитет по образованию. Как пишет «Петербургский дневник», вопрос о продлении каникул или переводе учеников на дистанционку пока не поднимался. Если такие решения будут приняты, то информация об этом появится в официальных источниках, в том числе на сайте комитета.

В настоящий момент планируется возобновить очное обучение в школах Петербурга с 8 ноября. Действующие санитарно-эпидемиологические правила при этом будут соблюдаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут получить QR-код по тесту на антитела.