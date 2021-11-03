Петербуржцев, надевших варежки на бронзовых коней на Аничковом мосту, отпустили из полиции

Из полиции отпустили мужчин, которые решили «утеплить» скульптуры коней в центре Петербурга.

Как сообщает ТАСС, полицейские после допроса решили отпустить трех граждан, которые сегодня утром устроили небольшой перфоманс и одели скульптуры коней Аничкова моста в красные варежки.

Молодые люди «утеплили» к Новому году скульптуры коней на Аничковом мосту и коней, стоящих перед Конногвардейским манежем напротив Исаакиевского собора. Происходящее снималось на видео с дрона. В какой-то момент в происходящее вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев, пытавшихся утеплить коней на Аничковом мосту, задержали. Правоохранители задержали хулиганов и отвезли их в отделение полиции для проведения допроса.