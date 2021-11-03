Жириновский предложил ввести уроки полового воспитания в школах России

Жириновский предложил ввести уроки полового воспитания в школах России
Жириновский предложил ввести в школах один урок по половому воспитанию в неделю. Фото: сайт Президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в школах хотя бы по одному уроку полового воспитания в неделю.

Об этом сообщила пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме. По мнению Жириновского, в стране нужно создать ассоциацию сексологов, начать обсуждать половое воспитание с детьми или, наконец, выпустить какую-то брошюру.

«Каждый раз министры говорят: нет у нас учителей. Ну подготовьте, есть же педвузы. Нужны уроки по половому воспитанию», — заявил Жириновский.

Политик отметил, что уроки полового воспитания в школьной программе обезопасят детей от незапланированных беременностей и венерических заболеваний. На лекциях школьники могли бы узнать об устройстве тела человека, опасности вирусов и способах контрацепции.

Он добавил, что Россия является единственной европейской страной, где нет уроков полового просвещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уволенная за секс-блог учительница хочет создать центр помощи по вопросам полового воспитания.

владимир жириновский половое воспитание уроки школы


 

Новости партнеров
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве госпитализировали годовалого ребенка после падения с пятого этажа
В России вакцинацию полного цикла от ковида провели почти 60 миллион раз
В Германии высказались о влиянии запуска «Северного потока-2» на рынок газа
Почти 20 лет подряд: горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал ...
Спасатели потушили пожар в «трешке» в Выборгском районе
Голикова рассказала, в каких регионах ситуация с ковидом ухудшилась
Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с участием ее дочери во МХАТе
Во Всеволожском районе задержали находившегося в розыске мигранта