Жириновский предложил ввести уроки полового воспитания в школах России

Жириновский предложил ввести в школах один урок по половому воспитанию в неделю. Фото: сайт Президента России

Жириновский предложил ввести в школах один урок по половому воспитанию в неделю. Фото: сайт Президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в школах хотя бы по одному уроку полового воспитания в неделю.

Об этом сообщила пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме. По мнению Жириновского, в стране нужно создать ассоциацию сексологов, начать обсуждать половое воспитание с детьми или, наконец, выпустить какую-то брошюру.

«Каждый раз министры говорят: нет у нас учителей. Ну подготовьте, есть же педвузы. Нужны уроки по половому воспитанию», — заявил Жириновский.

Политик отметил, что уроки полового воспитания в школьной программе обезопасят детей от незапланированных беременностей и венерических заболеваний. На лекциях школьники могли бы узнать об устройстве тела человека, опасности вирусов и способах контрацепции.

Он добавил, что Россия является единственной европейской страной, где нет уроков полового просвещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уволенная за секс-блог учительница хочет создать центр помощи по вопросам полового воспитания.