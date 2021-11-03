Спрос на жилье в России вырос почти на 40% в нерабочие дни

Спрос на жилье в российских новостройках в нерабочие дни вырос почти на 40%, а на вторичное жилье — почти на 12%.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов. В федеральной компании «Этажи» подсчитали, что за последнюю неделю спрос на квартиры в новых домах увеличился на 39%. А вторичным жильем стали интересоваться на 11,9% чаще. Покупатели, которые уже определились с выбором квартир, постарались успеть заключить предварительный договор до начала локдауна.

По мнению экспертов, резкий рост спроса связан с повышением ключевой ставки. Кроме того, на это могли повлиять желания покупателей — они хотят вложить накопления в недвижимость, поскольку опасаются снижения доходов и ухудшения ситуации с COVID-19.

При этом специалисты «Циан» отмечают, что покупкой жилья в новостройках стали интересоваться на 5% больше, а на вторичном рынке — на 3%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вдвое повысился спрос на жилье премиум-класса.