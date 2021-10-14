В Петербурге вдвое повысился спрос на жилье премиум-класса

В Петербурге с января по сентябрь 2021 года было приобретено 4 тыс. 990 квартир бизнес- и премиум-класса. Фото: pixabay

В Петербурге с января по сентябрь 2021 года было приобретено 4 тыс. 990 квартир бизнес- и премиум-класса. Фото: pixabay

С января по сентябрь этого года в Северной столице продано 615 квартир премиум-сегмента, информируют «Ведомости» со ссылкой на международную консалтинговую компанию Colliers.

За девять месяцев 2021 года в городе продано 615 квартир, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Подобная динамика указывает на высокий покупательский спрос к проектам премиум-класса, которые появились на рынке недвижимости с начала текущего года.

«Некоторые девелоперы также придерживали часть лотов до высокой стадии готовности проекта, подогревая спрос», – рассказали в консалтинговой компании.

По информации специалистов, в III квартале этого года спрос на жилую недвижимость бизнес- и премиум-класса сохранился на прежнем уровне. Так, с июля по сентябрь продано 101 тыс. кв. м жилья — 1 тыс. 754 квартиры, в то время как во II квартале продажи составили 99 тыс. кв. м – 1 тыс. 724 квартиры.

Всего с января по сентябрь 2021 года на первичном рынке бизнес- и премиум-класса реализовано 289 тыс. кв. м жилья, что на 11% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, было приобретено 4 тыс. 990 квартир бизнес- и премиум-класса.

Спрос на ипотеку снизился и в сентябре составил 47% от объема розничных продаж на первичном рынке бизнес- и премиум-класса. Для сравнения в июне спрос был на уровне 66%, отмечают аналитики.

За год с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года средний ценник на жилье на первичном рынке бизнес-класса Северной столицы вырос на 25% и достиг 247 тыс. 700 руб. Премиум-класс рост показал свою динамичность. Рост составил 28% — до 358 тыс. руб.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, на торгах Московской биржи стоимость валюты США снизилась до 71,38 рубля. Такое низкое значение курса было зафиксировано в июле прошлого года.