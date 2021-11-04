Массовые мероприятия в школах запретили до 1 января 2024 года

Роспотребнадзор решил, что действия санитарных правил по работе школ в период новой коронавирусной инфекции будут продлены до 2024 года.

Об этом стало известно из постановления главы ведомства Анны Поповой, выложенном 3 ноября на официальном портале правовых актов.

За каждым классом закрепляется один кабинет, где будут проводиться занятие по всем предметам. Также расписание уроков и перемен будут составлены так, чтобы контакты между учениками стали минимальными.

Кроме того, до начала 2024 года, до 1 января, продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов или групп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьникам удастся вернуться к очным урокам сразу после праздничных дней, с 8 ноября. Решение о переводе детей на дистанционное обучение не принималось.