Массовые мероприятия в школах запретили до 1 января 2024 года

Массовые мероприятия в школах запретили до 1 января 2024 года
Запрет на массовые мероприятия в школах продлили. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Роспотребнадзор решил, что действия санитарных правил по работе школ в период новой коронавирусной инфекции будут продлены до 2024 года.

Об этом стало известно из постановления главы ведомства Анны Поповой, выложенном 3 ноября на официальном портале правовых актов.

За каждым классом закрепляется один кабинет, где будут проводиться занятие по всем предметам. Также расписание уроков и перемен будут составлены так, чтобы контакты между учениками стали минимальными.

Кроме того, до начала 2024 года, до 1 января, продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов или групп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьникам удастся вернуться к очным урокам сразу после праздничных дней, с 8 ноября. Решение о переводе детей на дистанционное обучение не принималось.

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