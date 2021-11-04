Грузовики, устроившие ДТП на 24 млн в тоннеле дамбы, заблокированы в Кронштадте

Грузовики, устроившие ДТП на 24 млн в тоннеле дамбы, заблокированы в Кронштадте
Грузовики заблокированы в Кронштадте. Фото: скриншот instagram КЗС

Правоохранители заблокировали проезд грузовикам, которые разбили электронное оборудование на 24 млн рублей в тоннеле петербургской дамбы.

Об этом стало известно сегодня, 4 ноября, около 19 часов. Негабаритные транспортные средства заблокированы у Кронштадтского завода.

На месте работают правоохранители, сообщили представители комплекса защитных сооружений (КЗС) в своем Instagram.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в тоннеле дамбы в Петербурге пытались проехать два грузовика. Большегрузы на полчаса перекрыли движение и нанесли ущерб на 24 миллиона рублей. Водителям обеих машин сказали занять крайнюю правую полосу, чтобы не мешать движению, но они решили продолжить путь, сбивая на своем пути светофоры и камеры.

дирекция кзс дтп


 

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