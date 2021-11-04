Врачи посоветовали онкобольным привиться от COVID-19

Врачи посоветовали онкобольным привиться от COVID-19
Израильские врачи поддержали директора Центра онкологии Сеченовского Университета Игоря Решетова в рекомендации онкобольным прививаться от COVID-19. Фото: pexels

Российские и израильские врачи поддержали рекомендацию онкобольным привиться от коронавирусной инфекции.

Врачи из Израиля и РФ заявили об этом на международной конференции по онкологии IsraelMedDay, передает РИА Новости.

Глава онкологического отделения больницы им. Хаима Шибы вместе со своей коллегой Ириной Живелюк поддержали директора Центра онкологии Сеченовского Университета Игоря Решетова в рекомендации онкобольным прививаться от COVID-19.

На международной конференции собрались около тысячи докторов из России, Израиля, Белоруссии, Казахстана, Украины, Швеции, Грузии, Турции и других стран. Онкологи поделились новейшими технологиями в лечении рака.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Великобритания первой одобрила одобрила применение молнупиравира для лечения COVID. Препарат «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением» новой болезни.

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