Великобритания первой одобрила одобрила применение молнупиравира для лечения COVID

Великобритания первой одобрила одобрила применение молнупиравира для лечения COVID
Препарат безопасен и эффективен. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей применение молнупиравира — препарата от COVID-19. Об этом 4 ноября сообщил глава британского Минздрава Саджид Джавид.

По его словам, данное событие является «историческим для страны».

Препарат «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением» новой болезни, сообщили на сайте британского Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медназначения (MHRA).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 195.

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