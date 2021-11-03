В России за сутки коронавирус подхватили более 40 тысяч человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 40 443 человек.

Об этом стало известно сегодня, 3 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 633 643 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 189 случаях, за все время пандемии скончались 242 060 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 32 807 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комфортный уровень температуры, проветривание и влажная уборка способствуют снижению риска заболевания ОРВИ.