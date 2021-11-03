Стало известно, как снизить риск заболевания ОРВИ дома

Комфортный уровень температуры, проветривание и влажная уборка способствуют снижению риска заболевания ОРВИ. Об этом рассказал внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач считает, что проветривание и влажная уборка должны войти в перечень санитарных мер, которые снижают риски заболеваний во время сложной эпидемиологической ситуации.

Как сообщили «РИА Новости», медик подчеркнул, что в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, необходимо привиться.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 39 008 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 593 200 случаев коронавируса.

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