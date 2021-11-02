Гинцбург раскрыл секрет, как понять, что человек на самом деле прошел вакцинацию

Гинцбург раскрыл секрет, как понять, что человек на самом деле прошел вакцинацию
Гинцбург раскрыл секрет, как понять, что человек на самом деле прошел вакцинацию. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Существуют определенные знаки, по которым можно понять, что человек на самом деле сделал прививку от коронавирусной инфекции. Все дело в мембранном белке аденовируса Ad26.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о принципе работы теста на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Об этом сообщают «Известия».

Мембранный белок аденовируса Ad26 позволяет определить подлинность теста на коронавирус у человека. Ad26 используется в прививках «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы», — отметил Гинцбург.

Однако руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков усомнился в стопроцентной гарантии такого утверждения. По его мнению, если у человека не было антител к аденовирус Ad26, то в связи с вакцинацией качественных антител у него может не появится из-за короткого периода присутствия в организме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ответил на вопрос о переносе вакцины «Спутник V». По его мнению, к этому препарату нет никаких претензий.

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