Гинцбург раскрыл секрет, как понять, что человек на самом деле прошел вакцинацию

Гинцбург раскрыл секрет, как понять, что человек на самом деле прошел вакцинацию. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Гинцбург раскрыл секрет, как понять, что человек на самом деле прошел вакцинацию. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Существуют определенные знаки, по которым можно понять, что человек на самом деле сделал прививку от коронавирусной инфекции. Все дело в мембранном белке аденовируса Ad26.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о принципе работы теста на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Об этом сообщают «Известия».

Мембранный белок аденовируса Ad26 позволяет определить подлинность теста на коронавирус у человека. Ad26 используется в прививках «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы», — отметил Гинцбург.

Однако руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков усомнился в стопроцентной гарантии такого утверждения. По его мнению, если у человека не было антител к аденовирус Ad26, то в связи с вакцинацией качественных антител у него может не появится из-за короткого периода присутствия в организме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ответил на вопрос о переносе вакцины «Спутник V». По его мнению, к этому препарату нет никаких претензий.