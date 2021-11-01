Гинцбург: даже у трижды привитых «Спутником V» нет никаких претензий к нему

По поводу побочных действий вакцины «Спутника V» нет никаких нареканий даже у тех, кто прививался им три раза.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ответил на вопрос о переносе вакцины «Спутник V». По его словам, никаких претензий к нему не имеют даже те, кто уже ревакцинировался. Об этом сообщают РИА Новости.
«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — отмечает Гинцбург.
Вакцинация, по мнению медиков и государства, остается самым надежным способом защиты. Гинцбург также сообщал, что иммунизация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцинация от COVID-19 при постковидном синдроме может улучшить иммунитет пациента. По мнению Гинцбурга, на данный момент неизвестно, чем обусловлен постковидный синдром, но вакцинация может помочь иммунитету пациента усилиться.