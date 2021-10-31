По мнению Гинцбурга, вакцинация при постковидном синдроме может улучшить иммунитет

По мнению Гинцбурга, вакцинация при постковидном синдроме может улучшить иммунитет
По мнению Гинцбурга, вакцинация при постковидном синдроме может улучшить иммунитет. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что вакцинация от COVID-19 при постковидном синдроме может улучшить иммунитет пациента.

По мнению Гинцбурга, пока неизвестно, чем обусловлен постковидный синдром, но вакцинация может помочь иммунитету пациента стать сильнее. Об этом сообщают РИА Новости.

«Наверное, одна из причин – циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект», — утверждает директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт подчеркнул, что экспериментальных работ по тому, способствует ли вакцинация повышению иммунитета, пока не проводилось. Вопрос требует более тщательного изучения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что члены Европейского медицинского агентства и Всемирной организации здравоохранения не уделяют внимание успехам прививочной кампании препаратом «Спутник V».

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