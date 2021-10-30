Гинцбург: чиновники ЕМА и ВОЗ не хотят замечать успехов вакцинации «Спутником V»

Члены Европейского медицинского агентства и Всемирной организации здравоохранения не замечают успехи прививочной кампании препаратом «Спутник V». Об этом рассказал глава исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он уверен, признание российской вакцины пошло бы быстрее, если бы этот процесс основывался на результатах ее практического использования. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Вакцинация показала, что «Спутник V» отлично справляется с защитой человека от многих штаммов ковида, отмечает Александр Гинцбург.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в росте заболеваемости ковидом в России во многом виноваты сами жители страны, уверен заслуженный врач России Владимир Вторенко. Он считает, что россияне, устав от пандемии, устали от необходимости использовать маски.