Заслуженный врач нашел виновных в росте заболеваемости коронавирусом

Заслуженный врач нашел виновных в росте заболеваемости коронавирусом
Жители России до сих пор так и не поняли необходимость прививки. Фото: pixabay

В росте заболеваемости ковидом в России во многом виноваты сами жители страны, уверен заслуженный врач России Владимир Вторенко.

Он считает, что россияне, устав от пандемии, устали от необходимости использовать маски. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Россия получает неблагоприятное стечение обстоятельств. Отсутствие нужного привитого количества населения, пренебрежение масками. Вторенко уверен, страна пришла снова к ситуации, в которой была год назад.

По его мнению, жители России до сих пор так и не поняли необходимость прививки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в минздраве Томской области подтвердили смерть бабушки жителя Томска, который ради здоровья родственницы проник в «красную зону» стационара под видом врача. Накануне состояние пенсионерки резко ухудшилось, ее сразу перевели в реанимацию.

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