В Минздраве подтвердили смерть бабушки пробравшегося в больницу жителя Томска

В Минздраве подтвердили смерть бабушки пробравшегося в больницу жителя Томска
В итоге женщина умерла от ковида, пневмонии, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В минздраве Томской области подтвердили смерть бабушки жителя Томска, который ради здоровья родственницы проник в «красную зону» стационара под видом врача.

Накануне состояние пенсионерки резко ухудшилось, ее сразу перевели в реанимацию. В дальнейшем медики также отметили ухудшение состояния бабушки. В итоге женщина умерла от ковида, пневмонии, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Об этом сообщают «Известия».

Ранее внук томской пенсионерки проник в ковид-госпиталь. Он собирал доказательства того, что над бабушкой нет должного ухода. С этим материалом он обратился в правоохранительные органы. Случившимся заинтересовались в Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже совсем скоро в России могут приступить к прививочной кампании от ковида подростков. Врачи рассказали, что они думают на этому поводу.

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