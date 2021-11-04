Первой экранизации «Гарри Поттера» исполнилось 20 лет

Первой экранизации &#171;Гарри Поттера&#187; исполнилось 20 лет
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001)

Первый фильм юном волшебнике Гарри Поттере вышел на экраны ровно 20 лет назад — 4 ноября 2001 года.

Фильм «Гарри Поттер и философский камень» стал первым в одной из самых популярных фантастических киновселенных. Роман британской писательницы Джоан Роулинг экранизировал американский режиссер Крис Коламбус. Для первой ленты Роулинг сама подбирала актеров, которым предстояло сыграть учеников Хогвартса.

Три главные роли получили Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли) и Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер). Каждый из них благодаря ролям в экранизации книг Роулинг получил мировую славу.

«Гарри Поттер и филосовский камень» повествует о первом учебном годе мальчика-волшебника в Хогвартсе. Гарри находит настоящих друзей Рона и Гермиону, с которыми он пройдет немало испытаний.

Мировая премьера фильма прошла в лондонском кинотеатре «Одеон» на Лестер-сквер 4 ноября 2001 года

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кота Гарфилда в новом мультфильме озвучит Крис Пратт.

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